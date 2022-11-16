Агент не исключает возвращения Кришито в «Зенит»

Футбольный агент Андреа Д’Амико, представляющий интересы итальянского защитника Доменико Кришито, высказался касательно будущего своего клиента.

«На данный момент Доменико отошел от футбола. В будущем он может стать тренером. Возвращение в «Зенит»? Все возможно. Было бы прекрасно увидеть его в этом клубе», - передает слова представителя футболиста издание «Спорт-экспресс».

Напомним, что Криштито выступал за «сине-бело-голубых» с 2011 по 2018 год. В общей сложности он провел за питерцев 224 поединка, забил 20 голов и отдал 29 ассистов. Последним клубом Доменико был канадский «Торонто».