Игрок «Спартака»: «Не хочу, чтобы Месси стал чемпионом мира»

Полузащитник национальной сборной России и столичного «Спартака» Антон Зиньковский поделился ожиданиями от предстоящего чемпионата мира 2022 года, который через несколько дней стартует в Катаре.

«Франция и Бельгия мне симпатичны больше остальных. Победа Аргентины на последнем чемпионате мира Месси в карьере? Нет, не хочу, ха-ха», - приводятся слова футболиста на страницах издания «Чемпионат».

Чемпионат мира состоится в Катаре в период с 20 ноября по 18 декабря текущего года. В матче-открытии сборная Катара встретится с Эквадором.

Действующими чемпионами мира являются французы.