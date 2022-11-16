Каррера рассказал, в чём «Спартак» превосходит «Зенит»

Итальянский тренер Массимо Каррера рассказал, в чем московский «Спартак» лучше петербургского «Зенита».

«Спартак» превосходит «Зенит» во вратарской линии. Селихов сильнее Кержакова. Но «красно-белым» надо усилить линию обороны и полузащиты. У «Зенита» глубина состава больше», - передает слова специалиста Sport24.

В чемпионате России подошла к завершению первая часть сезона. После 17 туров «Зенит» лидирует в турнирной таблице, набрав 42 балла. В свою очередь «Спартак» набрал 36 очков и располагается на второй строчке.

Напомним, что питерцы четыре сезона подряд выигрывали РПЛ.