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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Бывший игрок «Кубани» Селин: «Локомотив» напоминает прошлогодний «Рубин» эксклюзив

16 Ноября 2022 • 11:30 Комментировать

Экс-полузащитник краснодарской «Кубани» Алексей Селин в беседе с корреспондентом «Евро-Футбол.Ру» Кириллом Иванцовым прокомментировал выступление и перспективы в нынешнем сезоне чемпионата России московского «Локомотива».

- «Локомотив» – это, наверно, самая главная неожиданность первой части сезона. Болельщики привыкли видеть эту команду в верхней зоне таблицы. Мы с вами не знаем до конца внутренние процессы «Локомотива», но со стороны он напоминает прошлогодний «Рубин»: никто сначала в такое не верил, а команда потихоньку скатывалась и в итоге вылетела в Первую лигу. Когда одна неудача наслаивается на другую, психологически становится тяжело, микроклимат страдает из-за этого. «Локомотиву» как-то надо выбираться из этого. Сейчас там поменяли главного тренера – посмотрим, что получится дальше.

- Галактионов раньше не работал в больших клубах.

- Справится ли он в «Локомотиве», неизвестно. Каждый матч у него будет валидольный, нужно будет вытаскивать их через «не могу», много работать, плюс у тренера должен быть авторитет, чтобы игроки верили в него. Да, есть определённые риски в назначении Галактионова, тем более мы не можем сказать, что в Нижнем Новгороде у него всё получалось.

 

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Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Чемпионат России Михаил Галактионов РПЛ Алексей Селин
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