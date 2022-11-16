Бывший игрок ростовского СКА и краснодарской «Кубани» Владимир Обедзинский в разговоре с корреспондентом «Евро-Футбол.Ру» Кириллом Иванцовым оценил ситуации московского ЦСКА, «Краснодара» и нападающего «Оренбурга» Владимира Сычевого.

- «Краснодар» вообще стал размагниченный, сдулся весь. Всё нарушено у них, в том числе защита во главе с вратарём. Счёт матча в Оренбурге говорит сам за себя. И в ЦСКА, наверное, недовольны результатами. Вроде бы «армейцы» шли сначала нормально, а в конце у них спад случился. Они хотят такого тренера, который сразу принесёт первое или второе место. Может, и Федотова уволят, хотя он хороший специалист. Я прихожу к выводу, что самое главное в футболе – грамотная селекция.

Сычевой – простой парень. Не надо ему никуда переходить, а то будет как с Агаларовым. Если у тебя в команде нормально идут дела, зачем тебе куда-то дёргаться? Играешь нормально в «Оренбурге» – и играй там дальше. Смолов, когда уходил из «Краснодара», допустил ошибку. Но в «Динамо» ему доверяют, и там ему везёт больше, чем в «Локомотиве», где у него вообще ничего не получалось.