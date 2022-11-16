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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Экс-игрок «Кубани» Селин: «ЦСКА и «Динамо» остаются претендентами на тройку» эксклюзив

16 Ноября 2022 • 11:02 Комментировать

Бывший полузащитник краснодарской «Кубани» Алексей Селин в разговоре с корреспондентом «Евро-Футбол.Ру» Кириллом Иванцовым оценил выступление команд из верхней части таблицы РПЛ в летне-осенней части сезона.

- Насколько чётко «Зенит» идёт к чемпионству? У него ещё появятся конкуренты?

- Пока идёт чётко. Конкуренты могут появиться, но в последние сезоны «Зенит» после зимней паузы не давал поводов усомниться в своих чемпионских устремлениях. Наоборот, питерцы проводили весеннюю часть мощно, без спадов. Если и на этот раз получится так же, то никто «Зениту» конкуренцию не составит. Болельщики, которые хотят интриги, надеются, что «Спартак» и «Ростов» поборются за первое место, но у этих команд есть перепады, они нестабильны. Если не будет каких-то форс-мажорных обстоятельств, никто помешать «Зениту» стать чемпионом, наверное, уже не сможет.

- Сейчас приличный отрыв не только у «Зенита» от второго места, но и у «Спартака» и «Ростова» от «Динамо» и ЦСКА.

- Мне кажется, борьба за второе-третье места будет более серьёзная, чем за первое, потому что на финиширование в тройке претендуют и «Спартак», и «Ростов», и ЦСКА, и «Динамо». Многим из них ещё играть друг с другом, там потерь очков не избежать. Плюс ещё могут подняться выше «Краснодар», «Ахмат», «Оренбург».

- От «Краснодара» осенью ждали большего?

- Мы привыкли, что он борется за высокие места, поэтому восьмое место сейчас непривычно для этой команды. Но с другой стороны, опять-таки, учитывая все проблемы «Краснодара» с составом, с молодёжью, есть ощущение, что пауза ему необходима. Чтобы как-то подтянуться за счёт сборов, дополнительных занятий, тренировок, чтобы опустел его лазарет, уже с надеждой на весеннюю часть.

- Что думаете про «Сочи»?

- Как и с «Краснодаром», мы привыкли, что «Сочи» занимает места в первой пятёрке. Но на данный момент они находятся в середине таблицы. Непонятно, как будет выступать «Сочи» дальше. В команду придёт новый тренер, и надо будет смотреть, что он привнесёт от себя.

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Евро-Футбол.Ру,
ЦСКА Москва Динамо Москва Чемпионат России РПЛ Алексей Селин
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