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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Кавазашвили: «Чемпионат России не соответствует уровню международных турниров»

16 Ноября 2022 • 09:18 Комментировать

Знаменитый в прошлом голкипер московского «Спартака» и ряда других клубов, Анзор Кавазашвили, считает весьма показательным то, что на чемпионате мира будут представлены всего лишь двое игроков из российского чемпионата - хорват Деян Ловрен и камерунский футболист Муми Нгамале. Ветеран считает, что это очень показательный момент в свете сравнения уровня российского футбола с мировым.

- Это говорит о том, что наш чемпионат не соответствует уровню других международных чемпионатов. Выступление за наши клубы лишает многих ребят возможности играть за свои национальные команды просто потому, что чемпионат России уступает другим турнирам по своему градусу, - заявил экс-футболист в эфире телеканала «Матч ТВ».

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Евро-Футбол.Ру,
Анзор Кавазашвили Деян Ловрен Муми Нгамалё
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