Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Агент рассказал о сорвавшемся переходе Даво в российский клуб

16 Ноября 2022 • 09:15 Комментировать

Луис Фернандо Гарсия, агент нападающего бразильской команды «Баия» Матеуса Даво, рассказал об интересе со стороны российского клуба.

По словам Гарсии, его клиент получал предложение из РПЛ, но сторонам не удалось прийти к соглашению.

«Был запрос от российского клуба, но в итоге не срослось. Больше ничего по этой истории не было», — приводит слова агента «РБ Спорт».

Действующий контракт 23-летнего бразильца со своим нынешним клубом рассчитан до конца этого года. Портал Transfermarkt оценивает бразильского форварда в 1,2 миллиона евро.

В текущем году Даво провёл в бразильской Серии Б 36 матчей, забив девять голов и отдав четыре результативные передачи.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Баия РПЛ Матеус Даво
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 16 Ноября
09:56 · Россия. Премьер-лига
Ташуев считает, что поражение от «Ахмата» пойдёт на пользу «Зениту»
09:30 · Россия. Премьер-лига
Тикнизян: «Каждый футболист РПЛ будет следить за чемпионатом мира»
09:18 · Россия. Премьер-лига
Кавазашвили: «Чемпионат России не соответствует уровню международных турниров»
09:15 · Россия. Премьер-лига
Агент рассказал о сорвавшемся переходе Даво в российский клуб
08:17 · Россия. Премьер-лига
Защитник «Спартака» Мевля вызван в сборную Словении
07:55 · Россия. Премьер-лига
Ковтун рассказал, какой игрок нужен «Спартаку»
07:50 · Россия. Премьер-лига
Орлов дал совет Сычевому
07:42 · Россия. Премьер-лига
Якубко оценил шансы Захаряна заиграть в «Челси»
07:31 · Россия. Премьер-лига
Прудников считает, что «Црвена Звезда» может стать для Сычевого «окном в Европу»
07:30 · Россия. Первая лига
Чепчугов: «Слуцкого ждёт работа в РПЛ» 1
05:39 · Россия. Премьер-лига
Ташуев не хочет критиковать Талалаева
04:56 · Россия. Премьер-лига
Нигматуллин: «Может, Дзюбе присмотреться к Ирану или Саудовской Аравии?»
00:48 · Россия. Премьер-лига
Мостовой: «Фильм про Карпина не смотрел и не буду»
00:06 · Россия. Премьер-лига
Главный тренер «Ахмата» Ташуев ответил Талалаеву
15 Ноября
23:58 · Россия. Премьер-лига
Хомуха рассказал, как создать конкуренцию в РПЛ
Все новости
Рекомендуем