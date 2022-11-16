Агент рассказал о сорвавшемся переходе Даво в российский клуб

Луис Фернандо Гарсия, агент нападающего бразильской команды «Баия» Матеуса Даво, рассказал об интересе со стороны российского клуба.

По словам Гарсии, его клиент получал предложение из РПЛ, но сторонам не удалось прийти к соглашению.

«Был запрос от российского клуба, но в итоге не срослось. Больше ничего по этой истории не было», — приводит слова агента «РБ Спорт».

Действующий контракт 23-летнего бразильца со своим нынешним клубом рассчитан до конца этого года. Портал Transfermarkt оценивает бразильского форварда в 1,2 миллиона евро.

В текущем году Даво провёл в бразильской Серии Б 36 матчей, забив девять голов и отдав четыре результативные передачи.