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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Защитник «Спартака» Мевля вызван в сборную Словении

16 Ноября 2022 • 08:17 Комментировать

Защитник столичного «Спартака» Миха Мевля получил вызов в сборную Словении на товарищеские поединки, которые состоятся в текущем месяце. Об этом информирует RTV SLO.

Стоит отметить, что в ноябре сборная Словении проведет контрольные встречи с национальными командами Румынии и Черногории. Игры состоятся 17 и 20 ноября соответственно.

Мевля присоединился к «Спартаку» перед закрытием летнего трансферного окна. В нынешнем сезоне Российской премьер-лиги 32-летний футболист принял участие в четырех поединках Преаьер-лиги, в которых не отметился голевым действиями.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Сборная Словении Миха Мевля
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