Защитник «Спартака» Мевля вызван в сборную Словении

Защитник столичного «Спартака» Миха Мевля получил вызов в сборную Словении на товарищеские поединки, которые состоятся в текущем месяце. Об этом информирует RTV SLO.

Стоит отметить, что в ноябре сборная Словении проведет контрольные встречи с национальными командами Румынии и Черногории. Игры состоятся 17 и 20 ноября соответственно.

Мевля присоединился к «Спартаку» перед закрытием летнего трансферного окна. В нынешнем сезоне Российской премьер-лиги 32-летний футболист принял участие в четырех поединках Преаьер-лиги, в которых не отметился голевым действиями.