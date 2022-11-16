Ковтун рассказал, какой игрок нужен «Спартаку»

Экс-футболист московского «Спартака» Юрий Ковтун рассказал, какие позиции необходимо усилить «красно-белым» в предстоящее трансферное окно.

«Нужно приобрести кого-то в центр защиты, но все будет согласовываться с тренерским штабом. Они будут делать предложения руководству, которое будет принимать решение», - передает слова Ковтуна Metaratings.ru.

«Спартак» ушел на зимнюю паузу в чемпионате России на втором месте в турнирной таблице. Подопечные Гильермо Абаскаля набрали 36 баллов в 17 турах. Столичный коллектив отстает от лидирующего «Зенита» на шесть очков.