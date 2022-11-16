Орлов дал совет Сычевому

Комментатор Геннадий Орлов поделился мнением о нападающем «Оренбурга» и сборной России Владимире Сычевом. 26-летний форвард делит первое место в гонке бомбардиров РПЛ с Куинси Промесом из «Спартака». На счету обоих игроков по 14 забитых мячей.

«Парню надо до конца сезона доиграть в «Оренбурге», чтобы не получилась история с Агаларовым. Сычевому нужна психологическая устойчивость. Он еще несостоявшийся мастер. Он только перспективный», - передает слова комментатора издание Sport24.

Недавно Сычевой заключил новое трудовое соглашение с «Оренбургом». Стороны поставили подписи под контрактом, рассчитанным до конца 2024 года.

На зимний перерыв в Премьер-лиге «Оренбург» ушел на седьмом месте в турнирной таблице.