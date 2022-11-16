Якубко оценил шансы Захаряна заиграть в «Челси»

Экс-футболист сборной Словакии и пермского «Амкара» Мартин Якубко поделился мнением о возможном трансфере полузащитника московского «Динамо» Арсена Захаряна в лондонский «Челси».

«Это очень тяжёлый прыжок. Полагаю, если трансфер состоится, ему дадут время, чтобы привыкнуть, и тогда Захарян вполне может стать основным футболистом «Челси», - передает слова Якубко «РБ Спорт».

19-летний россиянин был близок к переходу в стан «пенсионеров» минувшим летом, но сделка не состоялась из-за проблем с денежным переводом.

В текущем сезоне Захарян принял участие в 19 поединках за «бело-голубых», в которых отметился тремя забитыми мячами и шестью голевыми передачами.