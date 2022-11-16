Прудников считает, что «Црвена Звезда» может стать для Сычевого «окном в Европу»

Экс-нападающий московского «Спартака» Александр Прудников считает, что Владимиру Сычевому следует согласиться на предложение сербского клуба «Црвена Звезда», который нередко выступает в Лиге чемпионов.

По мнению Прудникова, это хороший шанс для фартового нападающего, который сделал хет-трик в предыдущем туре чемпионата России, показать себя на уровне европейского футбола.

- Следует ли Сычевому соглашаться на предложение «Црвены Звезды»? Ну, если он хочет поиграть в Европе, то да. Почему нет? Засветится в Лиге чемпионов, Лиге Европы, и будет хорошо, - заявил экс-футболист в эфире телеканала «Матч ТВ».