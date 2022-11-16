Ташуев не хочет критиковать Талалаева

Нынешний наставник «Ахмата» Сергей Ташуев не жаждет вступать в полемику с бывшим тренером клуба Андреем Талалаевым, который слишком близко к сердцу воспринял слова Ташуева о том, что футболисты «Ахмата» недостаточно хорошо готовы физически.

Ташуев пояснил, что он имел ввиду - оказывается, он значительно поднял ритм игры футболистов «Ахмата», отсюда и проблемы, но это связано с особенностями проповедуемого им стиля игры.

- После «Ростова» я имел в виду, что команда не выдерживает 90 минут именно моего интенсивного футбола. Это чисто моя проблема, а не проблема подготовки предыдущего тренера, - цитирует слова Ташуева Sport24.