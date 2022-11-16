Нигматуллин: «Может, Дзюбе присмотреться к Ирану или Саудовской Аравии?»

Бывший голкипер московского «Локомотива» и «Спартака», а также российской сборной, Руслан Нигматуллин, предложил Артему Дзюбе попробовать себя в экзотическом чемпионате - например, в Иране или Саудовский Аравии.

Для Дзюбы сейчас важно выходить на поле, а не сидеть на скамейке запасных, считает Нигматуллин, а потому надо искать место в команде, которой он нужен на поле, а не «для комплекта».

- Действительно, в 34 года ждать на скамейке запасных не очень хорошо. Он должен приезжать и без адаптации сразу же играть, тем более в таком возрасте. Возможно, стоит рассмотреть какие‑то экзотические страны вроде Ирана или Саудовской Аравии, - заявил Нигматуллин в эфире телеканала «Матч ТВ».