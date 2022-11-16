Мостовой: «Фильм про Карпина не смотрел и не буду»

Знаменитый в прошлом футболист Александр Мостовой высказал своё отношение о картине про наставника национальной команды Валерия Карпина.

«Фильм про Карпина не смотрел. И смотреть не буду», — приводит слова одного из лучших игроков в истории современной России издание «Чемпионат».

Напомним, что недавно Мостовой негативно высказался о совмещении Карпиным постов в сборной и в «Ростове».

Национальную команду Валерий Георгиевич возглавил летом прошлого года, почти выйдя на катарский чемпионат мира. У руля «Ростова» тренеру удалось добиться места в тройке лидеров чемпионата на конец первой части сезона.