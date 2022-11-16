Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Мостовой: «Фильм про Карпина не смотрел и не буду»

16 Ноября 2022 • 00:48 Комментировать

Знаменитый в прошлом футболист Александр Мостовой высказал своё отношение о картине про наставника национальной команды Валерия Карпина.

«Фильм про Карпина не смотрел. И смотреть не буду», — приводит слова одного из лучших игроков в истории современной России издание «Чемпионат».

Напомним, что недавно Мостовой негативно высказался о совмещении Карпиным постов в сборной и в «Ростове».

Национальную команду Валерий Георгиевич возглавил летом прошлого года, почти выйдя на катарский чемпионат мира. У руля «Ростова» тренеру удалось добиться места в тройке лидеров чемпионата на конец первой части сезона.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Валерий Карпин Александр Мостовой
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 16 Ноября
00:48 · Россия. Премьер-лига
Мостовой: «Фильм про Карпина не смотрел и не буду»
00:06 · Россия. Премьер-лига
Главный тренер «Ахмата» Ташуев ответил Талалаеву
15 Ноября
23:58 · Россия. Премьер-лига
Хомуха рассказал, как создать конкуренцию в РПЛ
22:18 · Россия. Премьер-лига
Ташуев — о Дзюбе: «Он всё ещё может давать результат»
22:03 · Россия. Премьер-лига
Главный тренер «Ахмата» назвал цель команды на этот сезон
21:57 · Россия. Премьер-лига
Тренер «Ахмата» — о победе над «Зенитом»: «Их нужно уважать, но никак не бояться»
21:53 · Россия. Премьер-лига
Габулов назвал лучших вратарей первой части сезона РПЛ
21:40 · Россия. Первая лига
Баженов: «Если мы бюджетами сравниваемся, то «Рубин» должен быть лидером, но не всё упирается в деньги»
21:34 · Россия. Первая лига
Кирилл Новиков прокомментировал возможное назначение в «Рубин»
21:14 · Россия. Первая лига
Вилков: «Совет Слуцкому? Пусть не считает ошибки судей, а разберёт свои ошибки»
21:01 · Россия. Премьер-лига
Деменко: «Я думаю, на Слуцкого вышел один из клубов РПЛ» эксклюзив
20:21 · Россия. Первая лига
Кечинов считает, что Слуцкий выбрал правильный момент для ухода из «Рубина»
19:52 · Россия. Премьер-лига
Губерниев: Абаскаль — лучший тренер первой части сезона РПЛ
19:33 · Россия. Премьер-лига
Ковтун считает, что «Спартак» станет сильнее после возвращения Мозеса, Бальде и Мартинса
19:25 · Россия. Первая лига
​Раскрыты детали отставки Слуцкого
Все новости
Рекомендуем