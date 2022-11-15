Губерниев: Абаскаль — лучший тренер первой части сезона РПЛ

Известный ведущий Дмитрий Губерниев рассказал, каких тренеров он считает лучшими по итогам первой части сезона РПЛ.

«Я думаю, что лучший — Абаскаль. «Урал» впечатляет, поэтому еще Ганчаренко. Здесь же, безусловно, Семак, раз уж команда идет на первом месте», — приводит слова Губерниева Metaratings. При этом эксперт отметил, что не стоит забывать об уровне игроков «Зенита», которые превосходят всех остальных.

После 17 туров санкт-петербургский клуб возглавляет турнирную таблицу Российской премьер-лиги, имея в своем активе 42 очка. Его преследователями являются «Спартак» (36) и «Ростов» (35).