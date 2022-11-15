Ковтун считает, что «Спартак» станет сильнее после возвращения Мозеса, Бальде и Мартинса

Экс-футболист «Спартака» Юрий Ковтун высказался о возвращении отсутствующих легионеров «красно-белых».

«У Мозеса, Бальде и Мартинса было недостаточно времени в «Спартаке» в этом сезоне. Перечисленные игроки готовы составить конкуренцию нынешнему составу», — цитирует Ковтуна Metaratings.

По мнению эксперта, «Спартак» набрал хорошее количество очков при нынешнем составе, возможно, зимой команда станет еще сильнее, в том числе за счет возвращения этих футболистов.

Напомним, Виктор Мозес и Кристофер Мартинс продолжают восстанавливаться после травм, а Кейта Бальде отбывает дисквалификацию до 5 декабря за нарушение антидопинговых правил.