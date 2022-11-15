Даса не планирует покидать «Динамо»

Защитник «Динамо» Эли Даса ответил на вопрос о возможном уходе из столичного клуба.

«Рассматриваю ли я вариант ухода из клуба зимой? Я хочу остаться зимой в «Динамо». Есть ли ко мне интерес от других европейских команд? Я не говорю про эти вещи, я — игрок «Динамо», — цитирует слова Дасы «РБ Спорт».

В текущем сезоне 29-летний футболист принял участие в 11 матчах с учетом всех турниров, в которых записал на свой счет одну результативную передачу. Контракт Дасы с клубом рассчитан до 2024 года.

«Бело-голубые» занимают четвертое место в турнирной таблице Российской премьер-лиги, имея в своем активе 29 набранных очков.