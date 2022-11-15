​В «Трабзонспоре» ответили на вопрос о Сычевом

Ахмед Агаоглу, занимающий пост президента «Трабзонспора», ответил на вопрос о Владимире Сычевом. Речь пошла об информации о том, что турецкий клуб проявляет интерес к нападающему «Оренбурга».

«Нет, нам не интересен Владимир Сычевой. Впервые слышу об этом игроке», - высказался Агаоглу, чьи слова на своих страницах приводит «Спорт-Экспресс».

Напомним, что Владимир Сычевой в первой части чемпионата России смог записать на свой счёт 14 голов. В рейтинге бомбардиров форвард «Оренбурга» делит первое место с Куинси Промесом, выступающим за «Спартак».

Эксперты портала transfermarkt оценивают Владимира Сычевого в 500 тысяч евро.