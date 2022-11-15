​Президент «Оренбурга»: «Не советовал бы Сычевому переходить в «Црвену Звезду»

Василий Еремякин, занимающий должность президента «Оренбурга», высказался об интересе к форварду Владимиру Сычевому со стороны «Црвены Звезды», о котором писали СМИ.

По словам Еремякина, «Оренбург» не получал запроса от «Црвены Звезды» по Сычевому. При этом президент клуба не советует игроку переходить в сербский клуб, если предложение оттуда всё же придёт.

«Я бы ему не рекомендовал уезжать в сербский клуб, если запрос всё-таки поступит. До лета бы посмотреть на себя, поиграть в тех условиях, в которых он сейчас играет, потому что смена клуба – это пойдёт или не пойдёт, как говорят футболисты», - высказался Еремякин, чьи слова приводит «РИА Новости».

Напомним, что после первой части сезона Владимир Сычевой делит с Куинси Промесом первое место в рейтинге бомбардиров Премьер-лиги России. Форварды «Оренбурга» и «Спартака» забили по 14 голов.