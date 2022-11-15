​Игорь Федотов назвал лучшего арбитра в РПЛ

Игорь Федотов, который в своё время судил матчи Российской премьер-лиги, назвал лучшего арбитра из тех, кто сейчас работает в РПЛ.
По словам Федотова, лучшим рефери в Премьер-лиге прямо сейчас является Владислав Безбородов. Экс-судья объяснил свою позицию.
«Безбородов получил больше всех игр. Он всего два раза работал на ВАР. Это очень хороший показатель. Значит, ему доверяют», - высказался Федотов, чьи слова на своих страницах приводит sport24.
Ранее сообщалось, что Владислав Безбородов в первой части сезона среди судей РПЛ заработал больше всех.
Добавим, что лидером чемпионата России после 17 туров является «Зенит».
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