​Игорь Федотов назвал лучшего арбитра в РПЛ

Игорь Федотов, который в своё время судил матчи Российской премьер-лиги, назвал лучшего арбитра из тех, кто сейчас работает в РПЛ.

По словам Федотова, лучшим рефери в Премьер-лиге прямо сейчас является Владислав Безбородов. Экс-судья объяснил свою позицию.

«Безбородов получил больше всех игр. Он всего два раза работал на ВАР. Это очень хороший показатель. Значит, ему доверяют», - высказался Федотов, чьи слова на своих страницах приводит sport24.

Ранее сообщалось, что Владислав Безбородов в первой части сезона среди судей РПЛ заработал больше всех.

Добавим, что лидером чемпионата России после 17 туров является «Зенит».