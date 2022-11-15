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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Вилков считает, что Слуцкий может помочь «Пари НН» добиться высоких результатов

15 Ноября 2022 • 18:06 Комментировать

Экс-арбитр Михаил Вилков поделился мнением о возможном назначении Леонида Слуцкого на пост главного тренера «Пари НН».

Эксперт заявил, что Слуцкий является значимой фигурой в российском футболе, ему будет скучно без работы, поэтому он уже в ближайшее время может вернуться к любимому делу.

«Слуцкий — тренер с амбициями. Как раз сейчас у «Пари НН» нет тренера. Возможно, уже в обозримом будущем Слуцкий поможет «Пари НН» достичь высот, как это было в ЦСКА», — приводит слова Вилкова «Чемпионат».

Напомним, ранее нижегородский клуб покинул Михаил Галактионов, который возглавил «Локомотив».

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Евро-Футбол.Ру,
Леонид Слуцкий Михаил Вилков Пари НН
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