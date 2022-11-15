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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Изидор не покинет «Локомотив»

15 Ноября 2022 • 17:52 Комментировать

Нападающий московского «Локомотива» Вильсон Изидор ответил на вопрос о своём будущем в стане «железнодорожников».

«Я могу покинуть Россию? Нет! Это неправда!» — цитирует слова Изидора «Спорт-Экспресс».

Ранее сообщалось, что футболист может приостановить трудовое соглашение с клубом предстоящей зимой. При этом агент игрока не стал исключать возможный уход своего клиента, заявив, что в футболе возможно все.  

В нынешнем сезоне 22-летний француз провел 16 матчей с учетом всех турниров, в которых забил три мяча и сделал четыре ассиста. Контракт Изидора с «Локомотивом» рассчитан до 2026 года.

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Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Вильсон Изидор
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