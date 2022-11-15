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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Кавазашвили уверен, что Максименко может заиграть в Европе

15 Ноября 2022 • 17:38 Комментировать

Бывший футболист «Спартака» Анзор Кавазашвили считает, что голкипер «красно-белых» Александр Максименко способен заиграть в Европе.

«Максименко мог бы заиграть в топ-клубах РПЛ или даже в Европе? Вполне, потому что по мастерству Селихов и Максименко уже выступают достаточно грамотно», — приводит слова Кавазашвили «Спорт День за Днем».

По мнению эксперта, в последнее время Максименко очень сильно прибавил во всех аспектах, поэтому сейчас в «Спартаке» два равноценных вратаря.

В текущем сезоне 24-летний Максименко принял участие в шести матчах во всех турнирах, в которых пропустил четыре мяча и три раза сыграл «на ноль».

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Анзор Кавазашвили Александр Селихов Александр Максименко
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