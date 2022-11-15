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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

​ЭКС вынесла решение по моменту с Чистяковым в матче «Зенит» - «Ахмат»

15 Ноября 2022 • 17:36 Комментировать

По запросу департамента инспектирования экспертно-судейская комиссия Российского футбольного союза рассмотрела момент из матча «Зенит» - «Ахмат». Речь идёт об эпизоде на 26-й минуте, когда Павел Кукуян не назначил одиннадцатиметровый удар в ворота питерцев.

ЭСК установила, что контакт мяча с рукой Дмитрия Чистякова не должен быть наказуемым. Отмечается, что защитник «сине-бело-голубых» делал естественные движения руками, чтобы защитить область солнечного сплетения. Отмечается, что руки находились близко к телу при сильном ударе и не увеличивали площадь тела неестественным образом.

Напомним, что в том матче «Зенит» проиграл «Ахмату» на своём поле со счётом 1:2.

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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Дмитрий Чистяков Ахмат Павел Кукуян
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