​ЭКС вынесла решение по моменту с Чистяковым в матче «Зенит» - «Ахмат»

По запросу департамента инспектирования экспертно-судейская комиссия Российского футбольного союза рассмотрела момент из матча «Зенит» - «Ахмат». Речь идёт об эпизоде на 26-й минуте, когда Павел Кукуян не назначил одиннадцатиметровый удар в ворота питерцев.

ЭСК установила, что контакт мяча с рукой Дмитрия Чистякова не должен быть наказуемым. Отмечается, что защитник «сине-бело-голубых» делал естественные движения руками, чтобы защитить область солнечного сплетения. Отмечается, что руки находились близко к телу при сильном ударе и не увеличивали площадь тела неестественным образом.

Напомним, что в том матче «Зенит» проиграл «Ахмату» на своём поле со счётом 1:2.