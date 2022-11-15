​Судья правильно не удалил Малкома в игре с «Краснодаром» - ЭСК РФС

Российский футбольный союз посредством своего официального сайта рассказал об итогах последнего заседания экспертно-судейской комиссии. Среди прочих, был рассмотрен момент из матча Премьер-лиги «Краснодар» - «Зенит» (0:1), состоявшегося в конце октября.

ЭСК установила, что судья Владимир Москалёв принял правильное решение, не удалив с поля форварда «Зенита» Малкома.

Большинство членов комиссии считают, что отмашка Малкома против Никиты Кривцова оценивается как неспортивное поведение, за которое положена карточка жёлтого цвета.

После первой части чемпионата России «Зенит» уверенно лидирует в турнирной таблице.