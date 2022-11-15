Камоцци считает, что Сычевому стоит перейти в «Црвену Звезду»

Футбольный агент Франко Камоцци высказался о возможном переходе форварда «Оренбурга» Владимира Сычевого в «Црвену Звезду». Ранее агент игрока подтвердил интерес к своему клиенту со стороны сербского клуба.

«Сычевой проводит отличный сезон. Интерес из Европы? Думаю, что сейчас самое правильное время для перехода в «Црвену Звезду», — цитирует слова Камоцци «РБ Спорт».

В текущем сезоне 26-летний нападающий принял участие в 17 матчах с учетом всех турниров, в которых забил 16 голов и записал в свой актив две результативные передачи. Сычевой делит с Куинси Промесом первую строчку в списке лучших бомбардиров РПЛ, у обоих игроков на счету по 14 мячей.