​Игрока ЦСКА должны были удалить в дерби с «Локомотивом» - ЭСК РФС

На официальном сайте Российского футбольного союза была опубликована информация по итогам последнего заседания экспертно-судейской комиссии (ЭСК РФС). На нём были рассмотрены некоторые эпизоды из последних туров чемпионата России.

Так, например, ЭСК РФС разобрала момент в матче «Локомотив» - ЦСКА (0:1). Было установлено, что в конце первого тайма арбитр Артём Любимов должен был удалить с поля игрока ЦСКА Бактиёра Зайнутдинова за вторую жёлтую карточку.

Отмечается, что Зайнутдинов в борьбу сделал неестественное движение рукой и допустил контакт с лицом соперника. Большинство членов комиссии посчитали, что нарушение тянуло на вторую жёлтую.