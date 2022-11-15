В «Пари НН» рассматривают трёх специалистов на пост наставника команды. Напомним, ранее о своем уходе из нижегородского клуба объявил Михаил Галактионов, который возглавил «Локомотив».

По сведениям Sport24, руководство «Пари НН» уже провело встречу с бывшим главным тренером «Факела» Олегом Василенко. Помимо этого, клуб рассматривает Вадима Гаранина и наставника «Енисея» Артёма Горлова.

Ранее представитель нижегородцев заявлял, что клуб рассматривает молодых и амбициозных специалистов. На данный момент шанс предоставлен Антону Хазову, который является исполняющим обязанности рулевого команды.