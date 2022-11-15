Мелёшин считает, что «Спартак» будет бороться за чемпионство с «Зенитом»

Форвард «Спартака» Павел Мелёшин высказался о борьбе с «Зенитом» за золотые медали Российской премьер-лиги.

«Зенит» достигаем. У «Спартака» есть шансы побороться за чемпионство в этом году!» — цитирует слова Мелёшина «Чемпионат».

В нынешнем сезоне 18-летний нападающий принял участие в девяти матчах за главную команду «красно-белых» во всех турнирах и отметился тремя забитыми мячами.

После 17 туров столичный клуб занимает второе место в турнирной таблице чемпионата России, имея в своем активе 36 очков. Лидером является «Зенит», который опережает «Спартак» на шесть зачетных баллов.