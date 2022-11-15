​Уткин отреагировал на слова Дзюбы

В начале ноября Артём Дзюба снова обрёл статус свободного агента, разорвав контракт с «Адана Демирспор». Объясняя своё решение, 34-летний форвард сказал, что ему уже не 18 лет, чтобы смотреть матчи и не участвовать в них. Комментарий по поводу слов Дзюбы дал известный журналист Василий Уткин.

«Умеет Дзюба сформулировать… Вообще в 18 как раз играть и хочется, и нужно, и можно. А вот к возрасту, когда только смотреть, Артём как раз неуклонно приближается. И это ни весело - ни грустно. Жизнь так устроена!» - написал Уткин в своём телеграм-канале.

Артём Дзюба также успел сказать, что он продолжит свою карьеру. В ближайшее время нападающий изучит варианты, которые у него будут.

Напомним, что цвета «Адана Демирспор» Артём Дзюба защищал на протяжении двух с половиной месяцев.