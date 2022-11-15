Мещеряков: «За Галактионова скажут только результаты»

Экс-глава совета директоров «Локомотива» Анатолий Мещеряков поделился мнением о назначении Михаила Галактионов на пост наставника «железнодорожников». Столичный клуб сообщил, что трудовой договор с новым тренером будет рассчитан до лета 2024 года с возможностью дальнейшего продления.

«Я привык опираться на факты. Как бы не нравилась работа тренера в других командах, за Галактионова скажут только результаты. Все остальное — пустые рассуждения», — заявил Мещеряков «Спорт-Экспрессу».

«Локомотив» занимает 14-е место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 13 очков после 17 туров.