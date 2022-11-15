Дзюба: «Сейчас выслушаю все предложения и продолжу играть»

Форвард Артём Дзюба рассказал о своих ближайших планах. Напомним, 34-летний нападающий расторг трудовой договор с турецким клубом «Адана Демирспор» по обоюдному согласию.

Футболист выразил благодарность всем, кто за него переживает, отметив, что ему нужно было время для переосмысления последних событий.

«Не слушайте злые языки. Недоброжелатели говорят неправду, не обращайте внимания. Сейчас выслушаю все предложения и продолжу играть в футбол», — заявил Дзюба на видео в социальной сети.

Ранее сообщалось, что форвард входит в список интересов «Венеции», где уже выступает другой российский игрок — Денис Черышев.