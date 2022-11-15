Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Дзюба: «Сейчас выслушаю все предложения и продолжу играть»

15 Ноября 2022 • 16:09 Комментировать (1)

Форвард Артём Дзюба рассказал о своих ближайших планах. Напомним, 34-летний нападающий расторг трудовой договор с турецким клубом «Адана Демирспор» по обоюдному согласию.

Футболист выразил благодарность всем, кто за него переживает, отметив, что ему нужно было время для переосмысления последних событий.

«Не слушайте злые языки. Недоброжелатели говорят неправду, не обращайте внимания. Сейчас выслушаю все предложения и продолжу играть в футбол», — заявил Дзюба на видео в социальной сети.

Ранее сообщалось, что форвард входит в список интересов «Венеции», где уже выступает другой российский игрок — Денис Черышев.  

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Артём Дзюба
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии (1)
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Прям щас
15 Ноября 2022 в 16:17
это у вас со склонения проблема, или у Дзюба?
может операция надо провести? спец. za издевательство над великий язык гг
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 15 Ноября
17:23 · Россия. Премьер-лига
Первый тренер Дзюбы: «Вариант с «Торпедо» маловероятен, а вот Италия…»
17:09 · Россия. Премьер-лига
Мелёшин считает, что «Спартак» будет бороться за чемпионство с «Зенитом»
17:07 · Россия. Премьер-лига
Алдонин: «Слуцкий может возглавить кого-то в Премьер-лиге»
17:01 · Россия. Первая лига
В «Рубине» высказались о возможном назначении Юрана
16:54 · Россия. Первая лига
Юран прокомментировал возможное назначение в «Рубин» 1
16:41 · Россия. Премьер-лига
​Уткин отреагировал на слова Дзюбы
16:40 · Россия. Премьер-лига
Ковтун считает, что зимние усиления «Ростова» будут незначительными
16:36 · Россия. Первая лига
Добровинский сообщил, кто может возглавить «Рубин»
16:28 · Россия. Премьер-лига
Мещеряков: «За Галактионова скажут только результаты»
16:27 · Россия. Первая лига
Агент Сафонов: «Слуцкий поступил по-мужски»
16:09 · Россия. Премьер-лига
Дзюба: «Сейчас выслушаю все предложения и продолжу играть» 1
16:01 · Россия. Премьер-лига
Ульянов отреагировал на информацию о возможном назначении на пост гендиректора «Локомотива»
16:00 · Россия. Премьер-лига
Гаранин может стать новым главным тренером «Рубина»
15:54 · Кубок России
Динияр Билялетдинов: ЧМ? Я буду смотреть Кубок России 1
15:45 · Россия. Первая лига
Быстров — об уходе Слуцкого из «Рубина»: «У шоумена есть все шансы занять своё место»
Все новости
Рекомендуем