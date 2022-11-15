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Ульянов отреагировал на информацию о возможном назначении на пост гендиректора «Локомотива»

15 Ноября 2022 • 16:01 Комментировать

Экс-генеральный директор «Химок» Дмитрий Ульянов высказался о своём возможном назначении в «Локомотив». Ранее сообщалось, что «железнодорожники» планируют уволить Владимира Леонченко и пригласить Ульянова на должность гендиректора команды.

«Я ничего не знаю. Был на матче «Локомотив» — «Спартак»? Как я закончил работу в «Химках», я хожу на множество матчей. Со мной никто не разговаривал», — заявил Ульянов «Спорт-Экспрессу».

«Локомотив» закончил первую часть чемпионата России на 14-м месте в турнирной таблице, набрав 13 очков за 17 туров. Ранее «железнодорожники» объявили о назначении нового главного тренера, которым стал Михаил Галактионов.

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Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Дмитрий Ульянов
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