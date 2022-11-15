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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Якубко: «Слуцкий скоро найдёт себе клуб в РПЛ»

15 Ноября 2022 • 15:28 Комментировать

Бывший футболист «Амкара» Мартин Якубко высказался об уходе Леонида Слуцкого с поста главного тренера «Рубина».

«Я знаю Слуцкого, как тренера, уход из «Рубина» ни в коем случае не будет обозначать конец его карьеры. Полагаю, скоро он найдет себе клуб из Премьер-лиги», — приводит слова Якубко «РБ Спорт».

По мнению экс-игрока, Слуцкий является очень сильным специалистом, который имеет большой опыт, но сейчас тяжело представить его возвращение в Европу.

Ранее 51-летний тренер объявил о своем уходе из казанского клуба по собственному желанию. «Рубин» закончил первую часть сезона на пятой строчке в турнирной таблице Первой лиги.  

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Евро-Футбол.Ру,
Рубин Леонид Слуцкий Мартин Якубко
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