В «Ростове» оценили игру Норманна за «Динамо»

Спортивный директор «Ростова» Алексей Рыскин оценил игру полузащитника «Динамо» Матиаса Норманна в текущем сезоне. Стоит отметить, что права на хавбека принадлежат ростовскому клубу.

«У него травма, он почти не играл. Хорошо ли для нас, что он ушел в аренду в «Динамо»? Нет, почему. Я бы так не сказал», — приводит слова Рыскина «РБ Спорт».

По мнению функционера, Норманн является игроком очень высокого уровня, но он получил травму и не играет только по этой причине.

В нынешнем сезоне 26-летний норвежец провел шесть матчей с учетом всех турниров, в которых не отметился голевыми действиями.