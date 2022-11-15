Агент Изидора не исключил уход игрока из «Локомотива»

Агент Эммануэль Лакруа, представляющий интересы нападающего «Локомотива» Вильсона Изидора, прокомментировал возможный уход игрока из клуба. Ранее сообщалось, что Изидор может покинуть столичную команду в предстоящее трансферное окно.

«Будущее Изидора в «Локомотиве»? Я не могу сказать о его будущем. В футболе возможно все. Вильсон будет в «Локомотиве», но футбол специфичен и все возможно», — приводит слова агента «Спорт-Экспресс».

В текущем сезоне 22-летний француз провел 16 матчей во всех турнирах, в которых отметился тремя забитыми мячами и сделал четыре голевые передачи.