Кафанов: «Локомотив» теряет очки, но Худякову дают набираться опыта»

Тренер вратарей сборной России Виталий Кафанов оценил игру голкипера «Локомотива» Даниила Худякова в текущем сезоне.

«Пока Худяков набивает шишки. Команда теряет очки, но хорошо, что ему дают возможность набираться опыта. Не в каждой команде такое бы позволили», — приводит слова Кафанова «Спорт-Экспресс».

По мнению эксперта, результаты «железнодорожников» могли сказаться на психологии молодого вратаря, ему нужно было раньше дать небольшую паузу, потому что он регулярно допускал ошибки, а после отдыха стал уже совсем другим.

В текущем сезоне 18-летний Худяков провел 16 матчей во всех турнирах, пропустил 32 мяча и два раза сыграл «на ноль».