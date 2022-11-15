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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Белоус: «Локомотив» будет бороться за первую восьмёрку с приходом Галактионова»

15 Ноября 2022 • 13:41 Комментировать

Бывший вице-президент столичного «Локомотива» Юрий Белоус отреагировал на приход в стан «железнодорожников» экс-наставника «Пари НН» Михаила Галактионова.

«Смелое решение, я его поддерживаю. Уверен, у «Локомотива» все будет здорово. «Железнодорожники» будут бороться за первую восьмерку с приходом Галактионова», - передает слова Белоуса Metaratings.ru.

Московский клуб провально провел первую половину сезона Российской премьер-лиги. По итогам 17 туров «железнодорожники» набрали 13 очков и занимают 14-е место в турнирной таблице.

Ближайший матч «Локо» проведет против «Краснодара» в Фонбет Кубке России 23 ноября.

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Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Юрий Белоус Михаил Галактионов
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