Спайич готов вернуться в Россию

Стеван Микович, представитель бывшего игрока «Краснодара» Уроша Спайича, высказался о перспективах возвращения клиента в Россию.

«В январе он будет готов на все сто процентов и с удовольствием рассмотрит возможные предложения из России. Урош очень хотел бы вернуться в российский чемпионат», — заявил агент сербского футболиста в интервью изданию «РБ Спорт». Также Микович отметил, что игрок сейчас не до конца восстановился от повреждения крестообразных связок.

Напоминм, что в футболке «быков» Спайич провёл 53 игры, забив два гола. С 2022 года Урош выступает за турецкий клуб «Касымпаша», выйдя на поле лишь в трёх встречах.