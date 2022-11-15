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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Спайич готов вернуться в Россию

15 Ноября 2022 • 13:39 Комментировать

Стеван Микович, представитель бывшего игрока «Краснодара» Уроша Спайича, высказался о перспективах возвращения клиента в Россию.

«В январе он будет готов на все сто процентов и с удовольствием рассмотрит возможные предложения из России. Урош очень хотел бы вернуться в российский чемпионат», — заявил агент сербского футболиста в интервью изданию «РБ Спорт». Также Микович отметил, что игрок сейчас не до конца восстановился от повреждения крестообразных связок.

Напоминм, что в футболке «быков» Спайич провёл 53 игры, забив два гола. С 2022 года Урош выступает за турецкий клуб «Касымпаша», выйдя на поле лишь в трёх встречах.

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Евро-Футбол.Ру,
Урош Спайич Стеван Микович
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