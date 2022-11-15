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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Сычевой может продолжить карьеру в Турции

15 Ноября 2022 • 12:53 Комментировать

Форвард «Оренбурга» и сборной России Владимир Сычевой не планирует переходить в белградскую «Црвену Звезду». Об этом посредством своего телеграм-канала сообщил журналист Сергей Ильев.

Инсайдер отметил, что интерес к 26-летнему нападающему есть из Турции. При этом название клуба не афишируется.

Сычевой вместе с Куинси Промесом лидирует в бомбардирской гонке Российской премьер-лиги. На счету обоих футболистов по 14 забитых мячей.

Напомним, что на прошлой неделе Сычевой заключил новый контракт с «Оренбургом» до завершения 2024 года. В нем прописана клаузула в размере 100 миллионов рублей.

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Евро-Футбол.Ру,
Оренбург Владимир Сычевой
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