Сычевой может продолжить карьеру в Турции

Форвард «Оренбурга» и сборной России Владимир Сычевой не планирует переходить в белградскую «Црвену Звезду». Об этом посредством своего телеграм-канала сообщил журналист Сергей Ильев.

Инсайдер отметил, что интерес к 26-летнему нападающему есть из Турции. При этом название клуба не афишируется.

Сычевой вместе с Куинси Промесом лидирует в бомбардирской гонке Российской премьер-лиги. На счету обоих футболистов по 14 забитых мячей.

Напомним, что на прошлой неделе Сычевой заключил новый контракт с «Оренбургом» до завершения 2024 года. В нем прописана клаузула в размере 100 миллионов рублей.