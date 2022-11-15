Итальянский журналист Микаэль Брага, освещающий российский футбол для MondoSportivo.it и CalcioRusso.com, в разговоре с корреспондентом «Евро-Футбол.Ру» Кириллом Иванцовым подвёл некоторые итоги летне-осенней части чемпионата России.

- «Зенит» проиграл за семнадцать туров Премьер-лиги только один раз, и у него всё довольно спокойно. «Спартак» удивляет тем, что держит хороший путь. И, конечно, «Ростов» – большой отрыв от четвёртого места значит, что он реально может побороться за тройку. Может, весной будет другой чемпионат, тем более зимняя пауза дольше обычного, но в любом случае начинать второй этап с отрывом в шесть очков – это хорошее преимущество, чтобы закончить сезон РПЛ с медалями.

Не знаю, останется ли «Краснодар» середняком. Надеюсь, что он поднимется. Не знаю, топ-игрок Сычевой или нет. Он показывает хороший футбол и забивает много голов, но нужно больше времени, чтобы дать ему такую оценку.