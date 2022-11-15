Мостовой прокомментировал отставку Слуцкого

Экс-полузащитник национальной сборной России Александр Мостовой высказался об уходе Леонида Слуцкого с поста главного тренера казанского «Рубина».

«Он затянул с этим решением. После того, как «Рубин» вылетел, Слуцкий должен был уйти, но по неизвестным причинам этого не произошло. Но что сейчас говорить - ушел и ушел», - приводит слова эксперта издание «Чемпионат».

Слуцкий занимал пост наставника казанской команды с декабря 2019 года.

В этом сезоне «Рубин» набрал 31 очко после 18 туров Первой лиги. Команда идет на пятом месте в турнирной таблице. В ближайших матчах казанцы встретятся с «Уфой» (20 ноября) и «Нефтехимиком» (27 ноября).