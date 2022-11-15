Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Мостовой прокомментировал отставку Слуцкого

15 Ноября 2022 • 12:03 Комментировать (1)

Экс-полузащитник национальной сборной России Александр Мостовой высказался об уходе Леонида Слуцкого с поста главного тренера казанского «Рубина».

«Он затянул с этим решением. После того, как «Рубин» вылетел, Слуцкий должен был уйти, но по неизвестным причинам этого не произошло. Но что сейчас говорить - ушел и ушел», - приводит слова эксперта издание «Чемпионат».

Слуцкий занимал пост наставника казанской команды с декабря 2019 года.

В этом сезоне «Рубин» набрал 31 очко после 18 туров Первой лиги. Команда идет на пятом месте в турнирной таблице. В ближайших матчах казанцы встретятся с «Уфой» (20 ноября) и «Нефтехимиком» (27 ноября).

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Рубин Леонид Слуцкий Александр Мостовой
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии (1)
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Гоблин Фред
15 Ноября 2022 в 12:06
Всё Шло Хорошо...И Команда В Тройке Лидеров...
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 15 Ноября
12:38 · Россия. Премьер-лига
Гафин: «Мы стараемся находить футболистов, которые еще неизвестны в Европе»
12:36 · Россия. Первая лига
Колосков: «Слуцкий - топ-тренер, он может возглавить любой клуб РПЛ»
12:29 · Россия. Первая лига
Губерниев — об уходе Слуцкого из «Рубина»: «Если ты мужик, доделай работу до конца»
12:21 · Россия. Первая лига
Билялетдинов готов вернуться в «Рубин»
12:15 · Россия. Премьер-лига
Ринат Билялетдинов удивлён отставкой Слуцкого
12:03 · Россия. Премьер-лига
Мостовой прокомментировал отставку Слуцкого 1
12:02 · Россия. Премьер-лига
Алдонин считает, что легионеры ЦСКА скисли в концовке первой части сезона РПЛ
11:56 · Россия. Первая лига
«Рубин» назвал тренера, который заменит Слуцкого
11:46 · Россия. Премьер-лига
Вера рассказал, как в «Оренбурге» поддерживают Сычевого
10:18 · Россия. Премьер-лига
Карпин назвал своего кумира
10:09 · Россия. Первая лига
Канчельскис: «Рангник — хренов теоретик, Слуцкий и Кононов такие же» 3
09:40 · Россия. Премьер-лига
Джорджевич: «Зенит» пока рано называть чемпионом»
09:22 · Россия. Премьер-лига
Макарчук: «Неправда, что игроки «Сочи» были недовольны Гараниным»
09:17 · Россия. Премьер-лига
Мелёшин: «Второе место - неплохо, но «Спартаку» нужно стремиться к большему»
08:28 · Россия. Премьер-лига
Орлов оценил игру «Спартака» при Абаскале
Все новости
Рекомендуем