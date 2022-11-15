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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Карпин назвал своего кумира

15 Ноября 2022 • 10:18 Комментировать

Наставник «Ростова» и сборной России Валерий Карпин рассказал, кого считает своим кумиром.

«Главный кумир – Майкл Джордан. Для меня он великий. Самый великий баскетболист. Из состава «Чикаго» помню его, Пиппена и Родмана», - передает слова специалиста «Чемпионат».

Напомним, что Валерий Георгиевич занимает пост главного тренера сборной России с июля прошлого года. Не так давно стороны пролонгировали сотрудничество до августа 2024 года.

В ноябре национальная команда проведет два товарищеских поединка. 17 ноября сборная России встретится Таджикистаном в Душанбе, а 20 ноября в Ташкенте встретится с Узбекистаном.

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Евро-Футбол.Ру,
Ростов Валерий Карпин Сборная России
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