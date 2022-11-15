Бывший вратарь московского «Локомотива» и нынешний главный тренер нальчикского «Спартака» Хасанби Биджиев в беседе с корреспондентом «Евро-Футбол.Ру» Кириллом Иванцовым поприветствовал назначение на пост главного тренера столичного «Локомотива» Михаила Галактионова.

- В «Локомотив» приходит новый тренер со своими требованиями, взглядами и философией. Галактионов раньше работал в командах, которые решали другие задачи. Да, «Локомотив» сейчас тоже находится в нижней части таблицы, но всё равно это большой клуб. Естественно, от «железнодорожников» будут ждать более активной и яркой игры в атаке, чем от того же «Пари НН».

Думаю, это плюс, что в «Локомотив» пришёл российский главный тренер. Я изначально скептически смотрел на приглашение туда специалистов из Германии. Теперь у «железнодорожников» дела должны пойти на поправку. Надеюсь, Галактионов улучшит ситуацию в коллективе, и «Локомотив» обретёт определённую стабильность. Полгода команда находилась в подвешенном состоянии, что действовало на психологию футболистов, а сейчас они могут сосредоточиться непосредственно на работе с новым главным тренером.