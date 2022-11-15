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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Макарчук: «Неправда, что игроки «Сочи» были недовольны Гараниным»

15 Ноября 2022 • 09:22 Комментировать

Полузащитник Артём Макарчук в разговоре с корреспондентом «Чемпионата» прокомментировал информацию о том, что игроки команды были недовольны методами работы тренера Вадима Гаранина.

«Неправда. Все было нормально, просто не было результата. Как воспринял уход Гаранина? Не могу сейчас это обсуждать», - сказал футболист.

В рамках 17-го тура Премьер-лиги сочинская команда отпраздновала победу над подмосковными «Химками» со счетом 2:0. На зимний перерыв в чемпионате России южане ушли на девятом месте в таблице, имея в своем активе 25 набранных баллов.

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Евро-Футбол.Ру,
Сочи Вадим Гаранин Артём Макарчук
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