Макарчук: «Неправда, что игроки «Сочи» были недовольны Гараниным»

Полузащитник Артём Макарчук в разговоре с корреспондентом «Чемпионата» прокомментировал информацию о том, что игроки команды были недовольны методами работы тренера Вадима Гаранина.

«Неправда. Все было нормально, просто не было результата. Как воспринял уход Гаранина? Не могу сейчас это обсуждать», - сказал футболист.

В рамках 17-го тура Премьер-лиги сочинская команда отпраздновала победу над подмосковными «Химками» со счетом 2:0. На зимний перерыв в чемпионате России южане ушли на девятом месте в таблице, имея в своем активе 25 набранных баллов.