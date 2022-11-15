Мелёшин: «Второе место - неплохо, но «Спартаку» нужно стремиться к большему»

Хавбек столичного «Спартака» Павел Мелёшин высказался о результате команды в первой половине нынешнего сезона чемпионата России.

«Второе место - неплохо. Но «Спартаку» нужно стремиться к большему! Поэтому нужно еще больше работать, только тогда можно достичь прогресса и успеха», - передает слова футболиста издание «Чемпионат».

В последнем матче перед зимней паузой «Спартак» встречался с «Локомотивом». «Красно-белые» отпраздновали победу со счетом 2:1. После 17 туров «народная команда» идет на втором месте в турнирной таблице, отставая от лидирующего «Зенита» на шесть баллов.