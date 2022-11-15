Кто будет отстаивать честь Российской премьер-лиги на чемпионате мира в Катаре

До старта чемпионата мира осталось всего несколько дней. Многие сборные уже опубликовали свои заявки, и некоторые игроки из Российской премьер-лиги выступят в Катаре. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» рассказывает о них.

Несмотря на дисквалификацию сборной России, изоляцию отечественных клубов и бегство легионеров из нашей Премьер-лиги, мы не останемся без представительства на чемпионате мира. Конечно, итоговая цифра угнетает. Ещё четыре года назад только легионеры были вызваны в количестве 15 человек! В этот раз в Катаре сыграют лишь… двое игроков из Российской премьер-лиги.

Отчасти удивительно, что один из них представит европейскую сборную. Не секрет, что в Старом Свете крайне недоброжелательно относятся к футболистам, которые выступают в России. Можно вспомнить, что Мацей Рыбусь после подписания контракта со «Спартаком» тут же лишился возможности выступать за сборную Польши. Откровенно говоря, по уровню футбола, показанному весной, он в любом случае не попал бы в заявку национальной команды.

Тем не менее все ограничения не помешали сборной Хорватии пригласить на чемпионат мира Деяна Ловрена. Более того, защитник с большой долей вероятности будет играть в основном составе своей команды. Он пропустил ряд матчей сборной из-за травмы, но после выздоровления тут же вернулся в стартовой состав.

Вторым представителем России на чемпионате мира станет нападающий Муми Нгамалё. Форвард «Динамо» представляет сборную Камеруна, и там точно не было каких-либо вопросов в отношении санкций и всего остального. В прошлом году Нгамалё завоевал бронзу на домашнем Кубке Африки, а теперь готовится к дебюту на чемпионате мира. Учитывая, что в последнее время нападающий часто выходит в стартовом составе национальной команды, его появление на поле вполне реально.

На чемпионате мира могло быть и больше представителей Премьер-лиги. В частности, в расширенный состав сборной Сенегала попал Кейта Бальде. Это выглядело крайне забавно, учитывая, что дисквалификация нападающего завершается 5 декабря, то есть на поле он мог выйти только в четвертьфинале чемпионата мира. Естественно, в итоговую заявку Бальде не попал.

Наверное, немного жаль, что Кристиан Нобоа завершил карьеру в сборной Эквадора. Хавбек находится в хорошей форме, и было бы интересно посмотреть на него на чемпионате мира, но этого не случится. Ещё более обидно, что Луи ван Галь из-за уголовного дела давно отцепил от сборной Нидерландов Куинси Промеса. Форвард находится в блестящей форме, забивая голы и отдавая передачи пачками. Однако даже такие футбольные показатели не заставили тренера сборной изменить своё решение.

Сербы же, выступающие в Российской премьер-лиге, до уровня сборной не дотягивают. А больше толком кандидатов не осталось в нашем чемпионате. В этом смысле особенно болезненным является отсутствие на чемпионате мира сборной Колумбии, чьих представителей у нас выступает довольно много. В общем, остаётся два игрока из нашей Премьер-лиги. Наверное, в текущей ситуации уже и этому можно радоваться.

Роман Андреев