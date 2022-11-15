Орлов оценил игру «Спартака» при Абаскале

Известный комментатор Геннадий Орлов поделился мнением об игре московского «Спартака» под руководством испанского специалиста Гильермо Абаскаля в нынешнем сезоне.

«Спартак» играет в современной манере. Очень здорово, что играет так много своих воспитанников. Они сейчас на ходу, что тоже очень хорошо», - приводит слова комментатора «Матч ТВ».

Напомним, что 33-летний Абаскаль занял пост главного тренера «красно-белых» минувшим летом. Под его руководством столичный коллектив набрал 36 очков в 17 турах и располагается на втором месте в таблице Премьер-лиги. «Народная команда» отстает от лидирующего «Зенита» на шесть очков.